فالح الفياض يصل الى دمشق ويسلم الرئيس السوري رسالة من الكاظمي

2020/08/26 | 12:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الى العاصمة السورية دمشق .والتقى الفياض الرئيس بشار الأسد وسلمه رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي./انتهى9

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