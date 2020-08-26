الحكيم يستنكر المحاولات الاعلامية الاستفزازية للكيان الصهيوني في اعلانه افتتاح سفارة افتراضية في العراق

2020/08/26 | 12:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ استنكر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم المحاولات الاعلامية الاستفزازية للكيان الصهيوني في اعلانه افتتاح سفارة افتراضية في العراق ".واكد الحكيم في تغريدة على تويتر " ان موقفنا ثابت ومبدئي كما هو موقف العراق شعبا وحكومة من قضية القدس العادلة والشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة كامل حقوقه "./انتهى9

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