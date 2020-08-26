اصابة مراسل قناة الشرقية في بابل بكورونا

2020/08/26 | 12:56 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/أعلنت خلية أزمة بابل اليوم الأربعاء عن إصابة مراسل قناة الشرقية سرمد بالليبل بكورونا.وقال الدكتور اوراس العلواني عضو خلية أزمة بابل" أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة مراسل قناة الشرقية سرمد بالليبل بكورونا.واضاف أن بالليبل تم نقله إلى مستشفى الحلة الجراحي جناح العزل للعلاج وأن حالته مستقرة"/ انتهى

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