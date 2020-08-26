2020/08/26 | 12:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) … كشف عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، النائب سليم همزة، عن قضية خلافية جديدة تعرقل إكمال قانون الانتخابات، مضيفا أن قانون الانتخابات لا يمكن المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية العراقية، من دون إكمال فقرة الدوائر الانتخابية.وقال همزة في تصريح صحفي إن “الخلافات السياسية ما زالت مستمرة لغاية الساعة حول موضوع الدوائر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القانونية النيابية تكشف عن قضية خلافية تعرقل إكمال قانون الانتخابات first appeared on وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية تكشف عن قضية خلافية تعرقل إكمال قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية تكشف عن قضية خلافية تعرقل إكمال قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).