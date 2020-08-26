جهات سياسية تعمل على جعل العراق بلا محكمة اتحادية وبالتالي تعطيل الانتخابات

2020/08/26 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر نيابية عن وجود “جهات سياسية” تعمل على جعل العراق بلا محكمة اتحادية، لغرض إبقاء بعض المشاكل معلقة بلا حلول دستورية وبالتالي تعطيل إجراء الانتخابات.

وأكدت المصادر ذاتها عدم امكانية اجراء أي انتخابات دون وجود المحكمة الاتحادية، كونها هي الجهة الوحيدة المخولة للمصادقة على نتائج الانتخابات..



مشيرة الى ان هذه الجهات هي من تمنع عقد جلسات البرلمان كي لا يتم تعديل الفقرة الخاصة بقانون المحكمة الاتحادية.

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