إسرائيل لحزب الله “حذار اختبارنا” …ملوّحة برد موجع

2020/08/26 | 13:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… بعد قصفها مواقع استطلاع تابعة لحزب الله على الحدود اللبنانية، بحسب ما أعلنت في وقت سابق، حذرت إسرائيل الحزب المدعوم من إيران من اختبار قوتها.وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما نقل عنه المتحدث باسمه، أوفير جندلمان، الأربعاء على أن حزب الله يعرض لبنان للخطر.كما أشار إلى أن إسرائيل تنظر بخطورة […]

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