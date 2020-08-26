التربية: ارتفاع في نسب نجاح طلبة الخارجي للفرع العلمي

2020/08/26 | 13:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، تسجيل ارتفاع في نسب نجاح الطلبة الخارجيين الفرع العلمي (التطبيقي) مقارنة بالعامين السابقين.



وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 آب 2020)، أن "نسب النجاح المتحققة بالامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين الفرع العلمي (التطبيقي)، هي الأفضل مقارنة بالعامين الماضيين"، مبينةً أن "ذلك يُعد انجازاً في ظل الوضع الذي تمر به البلاد بعد تفشي جائحة "كورونا".

واشادت الوزارة بـ "دور الطلبة خلال فترة الامتحانات وسعيهم الحثيث للوصل الى الامتحانات النهائية خدمةً لبلدنا العزيز".

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