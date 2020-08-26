العمليات المشتركة توضح بشأن الدور الذي يلعبه المركز الأمني الرباعي في محاربة داعش

2020/08/26 | 13:07 - المصدر: NRT عربية

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المتحدث باسم قيادة العمليات

فوتو: ارشيف

منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، استمرار عمل المركز الأمني الرباعي بين العراق وروسيا وسوريا وإيران في محاربة تنظيم داعش، حيث تتمثل مهامه في تبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب بوجود ضابط من تلك الدول .

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 26 آب 2020، إن "المركز الأمني الرباعي يتواجد في وزارة الدفاع، ويتكون من كل من العراق وروسيا وسوريا وإيران، ومهمته هي تقديم المعلومات والتنسيق المعلوماتي بين هذه الدول من ناحية، والاستمرار في مكافحة عصابات داعش الإرهابية، عن طريق مشاركة المعلومات من ناحية أخرى".

وأضاف أن "مسؤولية المركز من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، يرأسها ضابط برتبة كبيرة"، مبينا أن "المركز فيه ضباط من هذه الدول يمثلونها بتبادل المعلومات، فيما يتعلق بالإرهاب والتنسيق الأمني".

وأشار الخفاجي، إلى أن "عمل المركز الأمني مازال مستمرا"، موضحا ان " هذا المركز قدم الكثير في محاربة الإرهاب الداعشي، من خلال تقديمه سيلا من المعلومات ضد العصابات الإرهابية، وخصوصا فيما يتعلق بالجانب السوري والعراقي".

يأتي ذلك حيث شهدت الأسابيع الماضية تصاعدا في وتيرة هجمات عناصر تنظيم داعش بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى.

ر.إ

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