الاطاحة بقتلة طفلة بعد اغتصابها والمتاجرة بأعضائها جنوب العراق

2020/08/26 | 13:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… القت وكالة الاستخبارات القبض عل متهمين قاما باختطاف طفلة وقتلها بعد اغتصابها والمتاجرة بأعضائها البشرية في ذي قار.وذكر بيان لوزارة الداخلية وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء ان” استخبارات الجريمة المنظمة في ذي قار في وزارة الداخلية شكلت فريقا امنيا بعد ورود بلاغ من ذوي طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، والذي يفيد باختطافها”.وأضاف […]

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