المالية النيابية: القمة الثلاثية أفرزت نقاطاً إيجابية أهمها عودة العراق لمحيطه العربي ما ينعكس على الاقتصاد

2020/08/26 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

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ثلاث نقاط ايجابية أفرزتها القمة الثلاثية التي شارك فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في العاصمة الأردنية عمّان..



هذا ما صرحت به اللجنة المالية النيابية

عضو اللجنة جمال كوجر، قال ان اولى إيجابيات هذه القمة هي عودة العراق الى محيطه العربي إضافة الى انها من المحتمل ان تفتح آفاقاً لقمم أخرى مع دول أقوى اقتصاديا وتدعو العراق للمشاركة معها، فضلا عن ان العلاقات مع الجيران كلما كانت مبنية على اسس سلمية كلما انعكس هذا الامر ايجابيا على الوضعين الامني والاقتصادي الداخلي.

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