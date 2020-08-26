اندلاع حريق بمجمع تجاري وسط طهران

2020/08/26 | 13:18 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاربعاء، باندلاع حريق في مجمع مكون من ثلاث طوابق بمجمع تجاري في شارع "أمير كبير" وسط طهران.وقال جلال ملکي المتحدث باسم دائرة الإطفاء، إن "الحريق اندلع في مجمع مكون من ثلاث طوابق، وتحديدا في متجر في الطابق الأول مخصص لبيع قطع الغيار، مما أدى إلى امتداد النيران …

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