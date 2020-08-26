بومبيو يؤكد من البحرين أهمية مواجهة التأثير الإيراني

2020/08/26 | 13:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في المنامة لبحث ملفات المنطقة، ضمن جولة شرق أوسطية بدأها من إسرائيل.

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