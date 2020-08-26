عمليات كربلاء: قرار منع دخول العجلات في السيطرات الخارجية لايزال مستمراً

2020/08/26 | 13:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء المقدسة ـ واع ـ آمنة السلامي

أكدت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الأربعاء، أن قرار منع دخول العجلات في السيطرات الخارجية لايزال مستمراً، فيما أشارت إلى إجراءاتها بشأن تنقل الزائرين داخل المحافظة.

وقال مدير إعلام القيادة العميد فاهم كريم الكريطي،لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قرار خلية الأزمة بعدم تنقل العجلات بين المحافظات، لايزال قائما"، مبينا أن العجلات القادمة من المحلافظات ستتوقف في السيطرات الخارجية".

واشار الى تهيئة عجلات لنقل الزائرين الى داخل المحافظة وكذلك بالنسبة للعودة".

وأضاف الكريطي، أنه "لا يمكن منع أي زائر، يقصد العتبات المقدسة لاسيما في شهر محرم الحرام"، مشيرا إلى أن الطريق باتجاه العتبات مفتوح أمام الزائرين بجميع الأوقات من دون دخول العجلات".

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