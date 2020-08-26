محافظ نينوى :الشروع باعمار مباني المصارف المهدمة و300منزل مهدم في الموصل القديمة

2020/08/26 | 13:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن الشروع باعمار المصارف المهدمة اضافة الى 300منزل متضرر في الموصل القديمة.وقال الجبوري في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان " الفرق الهندسية وبالتعاون مع شركتي السعد والامل الهندسيتين شرعت باعمار (أربعة )مباني تعود للمصارف في الموصل القديمة ،اضافة الى (300)منزل متضرر .واضاف الجبوري ان"المبالغ التي خصصت لاعمار هذه للمصارف والمنازل المتضررة خصصت من صندوق اعمار المناطق المتضررة ومن المؤمل انجازها مطلع عام2021"/انتهى

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