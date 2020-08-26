العثور على وكرين ومخبأ للاعتدة في محافظة ديالى

2020/08/26 | 13:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ عثرت وكالة الاستخبارات على وكرين ومخبأ للاعتدة في محافظة ديالى.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان مفارز استخبارات ديالى في وزارة الداخلية عثرت على وكرين، و3 مخابئ، وكدس للعتاد لعصابات داعش الإرهابية في منطقة العظيم، حيث تم حرق الوكرين وردم المخابئ التي احتوت على الأسلحة، والاعتدة، والعبوات الناسفة، مشيرا الى انه تم رفع كدس العتاد الذي احتوى على ١٤ حاوية عتاد بحجم ١٤ ملم، دون حادث يذكر"./انتهى9

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