الكمارك : ثلاثة مليارات وستمائة وخمسة وثمانون مليون دينار أجمالي الإيرادات المتحققة ليوم أمس الثلاثاء

2020/08/26 | 13:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك عن إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم امس الثلاثاء في مراكزها الكمركية والذي بلغ ثلاثة مليارات وستمائة وخمسة وثمانين مليون دينار.وقالت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه ان المبلغ المتحقق جاء على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية بسبب جائحة كورونا .وأضافت الهيئة ، انها ساهمت في تسهيل دخول آلاف الارساليات من الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيئة بغية تسهيل انسيابية دخول الارساليات الى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لأيصالها الى المستهلك في ظل الأزمة الحالية ./انتهى9

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