إيران تشكو أمريكا إلى مؤسسة الملاحة الدولية لاحتجازها سفن الوقود

2020/08/26 | 13:36 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة أعلنت إيران إنها قدمت شكوى إلى مؤسسة الملاحة الدولية، ضد أمريكا لقيام الأخيرة بتوقيف سفن كانت تنقل الوقود الإيراني إلى فنزويلا.وقال جليل إسلامي، نائب رئيس مؤسسة الملاحة والموانئ الإيرانية، لوكالة أنباء مهر، إن المؤسسة قدمت شكوى لدى مؤسسة الملاحة البحرية الدولية ضد واشنطن بسبب توقيفها سفنا تحمل الوقود الإيراني المصدر إلى فنزويلا.

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