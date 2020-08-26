2020/08/26 | 13:38 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ صلاح الدين يقرر تعزيز القوات الأمنية بمنطقة شيخ ابراهيم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ صلاح الدين يقرر تعزيز القوات الأمنية بمنطقة شيخ ابراهيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).