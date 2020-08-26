وسط تعاملات حذرة.. أسعار الذهب العالمية تتراجع مع ارتفاع الدولار

2020/08/26 | 13:38 - المصدر: NRT عربية

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الذهب

فوتو: ارشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تراجعت أسعار الذهب العالمية، الأربعاء، إذ ارتفع الدولار، فيما يترقب مستثمرون كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لاستقاء مؤشرات بشأن الاستراتيجية النقدية، فيما ابقت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا الأسعار فوق مستوى 1900 دولار.

ونزلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم، 26 آب 2020، 0,5 بالمئة إلى 1918,77 دولار للأوقية (الأونصة) فيما ارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0,1 بالمئة إلى 1925,30 دولار.

وقالت مارغريت يانج المحللة لدى "ديلي فيكس" إن تراجع الذهب صوب مستوى دعم رئيسي عند 1910 دولارات، يرجع لأسباب من بينها انتعاش الدولار الأميركي خلال الجلسة.

وتوقفت تدفقات الأموال الباحثة عن الملاذ الآمن في الذهب بعد أن أكد مسؤولون تجاريون كبار في الولايات المتحدة والصين التزامهم باتفاق المرحلة واحد التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 26,33 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 922,99 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2178,14 دولار.

من جانب آخر اتسمت تداولات الدولار واليورو بالحذر اليوم، مع إحجام المتعاملين عن القيام بمراهنات محفوفة بالمخاطر قبل كلمة مهمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول.

وفي ظل توقعات متنامية بكشف باول النقاب عن سياسة أكثر تسامحا إزاء التضخم في اجتماع جاكسون هول السنوي يوم غد الخميس، يتأهب المستثمرون لتبني المجلس خطوات جديدة محتملة لتحفيز الاقتصاد.

وارتفع مؤشرالدولار، الذي يتتبع قيمة العملة الأميركية أمام سلة من العملات، 0.16 بالمئة إلى 93,11 بعدما تلقي ضربة أمس الثلاثاء، عقب بيانات تهاوي ثقة المستهلكين الأمريكيين لأدني مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام.

ومقابل اليورو، استقرت العملة الأميركية عند 1,1818 دولارا عقب تراجع 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

ر.إ

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