2020/08/26 | 13:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 21 دقیقة

155 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

تستمر القوى الامنية في اغلاق مكاتب قناة "ان ار تي" في محافظتي اربيل ودهوك واعتقال مراسلها في قضاء زاخو منذ 7 ايام، دون صدور امر قضائي او كتاب رسمي.

وذكر تقرير لقناة ان ار تي الكردية، اليوم (26 اب 2020)، ان "الامن في محافظة دهوك اعتقل يوم الـ 19 من شهر اب الجاري مراسل القناة (احمد زاخويي) اثناء قيامه بأداء عمله الصحفي لتغطية التظاهرات في قضاء زاخو، ولا يزال مصيره مجهولا الى الان".





وطالبت المنظمة العالمية لحماية الصحفيين (سي بي جي) حكومة اقليم كوردستان اطلاق الصحفي "احمد زاخويي" على الفور من دون قيد او شرط، والسماح لقناة "ان ار تي" بمزاولة نشاطاتها بكامل الحرية.

وبشأن الانتهاكات الحاصلة بحق قناة ان ار تي اكدت وكالة انباء "فرانس بريس" في تقرير، ان مسؤولي حكومة الاقليم شنوا حملة ضد القنوات الاعلامية التي تقوم بنقل تظاهرات المواطنين ضد الحكومة، بحجة تقديمها صورة سلبية للاوضاع في اقليم كوردستان وسمعة الاقليم كملاذ امن لحرية التعبير.





وكان الامن قد قام يوم 20 اب الجاري بإغلاق مكاتب ان ار تي في مدينتي اربيل ودهوك ولا زال الاغلاق مستمرا رغم مرور 7 ايام.

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم مرور 7 ايام.. استمرار اغلاق مكاتب ان ار تي في اربيل ودهوك) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم مرور 7 ايام.. استمرار اغلاق مكاتب ان ار تي في اربيل ودهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).