هل من قاسم مشترك بين ملف الريف وملف الصحراء ؟ - سعيد الوجاني

2020/08/26 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني هل حقا انّ قضية الريف هي قضية الصحراء ؟ وهل فعلا توجد هناك قواسم مشتركة بينهما ، حتى نطبق حكم الأولى على الثانية ، ونطبق حكم الثانية على الأولى ؟ما ذهب اليه الإعلامي محمد الراضي الليلي في اللاّيف الذي القاه مؤخرا ، عندما اعتبر انّ ما يهم الريف يهم الصحراء ، وانّ اكبر قاسم مشترك بينهما هو ، من جهة الاستعمار العلوي العروبي للصحراء كما للريف ، ومن جهة إرادة شعب الريف وشعب الصحراء ، في التحرر وا ......





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