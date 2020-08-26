زمن موناليزا الحزينة: الفصل الثالث/ 1 - دلور ميقري

2020/08/26 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري بيوت الأعيان، حظيَ بها القسم الغربيّ من الحي، الملاصق لحي الصالحية.



عبرَ الدرب الرئيس لهذا الأخير، كان أولاد الحارة يذهبون إلى مركز المدينة، مستخدمين وسائل المواصلات المناسبة لدخل كل منهم.



قنطرة أجليقين، الكائنة بالقرب من مقام الصاحبة، شقيقة السلطان صلاح الدين، شكّلت صلة الوصل بين الحيين.



فيما قنطرة بوظو، كانت مدخل القسم الغربيّ للحي إلى البساتين، وبجانبها يهدر نهر يزيد بمياهه الغزيرة.



تحت القنطرة ......





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