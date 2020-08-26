قرآن عبدالله بن مسعود – 2 - كامل علي

2020/08/26 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_علي من بين الأعداد الكثيرة للكتابات والقراءات غير العثمانية تستحق مجموعتان منهما معالجة منفصلة، وهاتان المجموعتان هما تلك المنسوبتان لأبن مسعود وأبي بن كعب.



يعود هذا التخصيص إلى ما روي عن الرجلين بأنَّه كان بحوزة كل منهما نسخة من المصحف.



ويحق هنا التساؤل عما إذا كانت الكتابات والقراءات المنسوبة لهما جاءت من نصوص مصاحفهما.لكي نقترب من الإجابة على هذا السؤال يتعين علينا أولا تجميع الكتابات والقراءات ......





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