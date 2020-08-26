نادي الكرخ يؤكد اعتماده على الوجوه الشابة الموسم القبل

2020/08/26 | 13:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضح المدرب المساعد لفريق الكرخ أحمد عبد الجبار أن الجهاز الفني سيعتمد على الوجوه الشابة في منافسات الموسم المقبل.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، إنه "بعد انتقال عدد كبير من لاعبي الفريق صوب الأندية الأخرى ووفق السقف المالي المخصص لنا اعتمدنا كجهاز فني على سياسة التعاقد مع الوجوه الشابة وبناء فريق جديد مثلما نجحنا قبل موسمين في بناء فريق بات أغلبه من النجوم وانتقلوا صوب الأندية الأخرى".وبين أن النادي تعاقد مع ثلاثة لاعبين من منتخب الشباب وهم أحمد شاكر وكرار سعد وأمير غانم ولاعبين من منتخب الناشئين هما أمير فيصل وعبد العزيز عباس، بالإضافة إلى ستة لاعبين من رديف الأندية الأخرى.وواصل: "نراهن على هؤلاء الشباب للحفاظ على توازن فريق الكرخ في الدوري".وأشار إلى أن النادي حافظ على 16 لاعبا من الموسم الماضي بالإضافة إلى تلك التعاقدات لافتا إلى أنه تم استقطاب ستة لاعبين أخرين من دوري الدرجة الأولى.وختم: "الجهاز الفني سيختار القائمة النهائية بدون لاعبين محترفين".محمد المرسومي

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