سومو العراقية : الشركات النفطية الهندية أكثر شراءً للنفط بشهر تموز

2020/08/26 | 13:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت شركة تسويق النفط العراقية” سومو” أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر تموز.وذكرت “سومو” في احصائية رسمية وتلقتها (المستقلة) اليوم الاربعاء أن “الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى شراء للنفط العراقي وبواقع 7 شركات من أصل30 شركة قامت بشراء النفط العراقي خلال شهر تموز.” […]

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