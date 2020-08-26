الآسيوي يعتزم تأجيل بطولة آسيا للشباب بكرة القدم في أوزباكستان بسبب قيود السفر

2020/08/26 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

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يعتزم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم امكانية تأجيل كاس اسيا تحت 19 والتي من المقرر اقامتها في اوزبكستان شهر تشرين الاول المقبل.

الاتحاد الاسيوي أرسل إشعارا الى الاتحاد الاوزبكي منظم البطولة أكد فيه بان قيود السفر بين البلدان اضافة الى القضايا الاخرى ذات الصلة بفيروس كورونا دفعت الاتحاد الاسيوي الى دراسة امكانية تأجيل البطولة حتى اشعار آخر وتم احالة الموضوع الى لجان في الاتحاد للبت فيه.

وأوقعت قرعة بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان، منتخب العراق بالمجموعة الثانية الى جانب البحرين وكوريا الجونبية واليابان،اما المجموعة الاولى فتألفت من منتخب اوزباكستان البلد المضيف للبطولة بالاضافة لمنتخبات إندونيسيا وكمبوديا وإيران، ووضعت القرعة حامل اللقب المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة الى جانب أستراليا وفيتنام ولاوس، وكذلك ضمت المجموعة الرابعة منتخبي قطر واليمن، إلى جانب طاجيكستان وماليزيا.





وكان منتخب السعودية توج بلقب النسخة الماضية من البطولة عام 2018 في إندونيسيا، بعدما تغلب على كوريا الجنوبية 2-1 في المباراة النهائية.

ويشارك في النهائيات 16 منتخباً، تم توزيعها على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتحصل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا.

ويعسكر منتخب شباب العراق حاليا في كربلاء إستعدادا للبطولة الآسيوية.

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