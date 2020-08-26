3.65 مليار دينار إيرادات المنافذ الحدودية يوم امس

2020/08/26 | 13:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادكشفت هيئة الكمارك العامة، تحقيقها 3.65 مليار دينار ايرادا ماليا من الرسوم الكمركية.

ويعمل في العراق حاليا 7 منافذ حدودية من اصل 17 منفذا حدوديا بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت البلاد.





وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان إجمالي الإيرادات المالية المتحققة ليوم امس الثلاثاء، في مراكزها الكمركية بلغ ثلاث مليارات وستمائة وخمسة وثمانون مليون دينار.

واضافت ان "هذا الرقم جاء على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية بسبب جائحة كورونا".

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