2020/08/26 | 13:44 - المصدر: عين العراق

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الاقتصاد

الأربعاء 26 أغسطس 2020 | 01:40 مساءً | عدد القراءات : 8

مصرف الرشيد يوجه دعوة للمتقاعدين لمراجعة اقرب مركز اصدار لاستلام البطاقه حين ورود رساله نصيه

بغداد/..وجه مصرف الرشيد المتقاعدين بمراجعة اقرب مركز اصدار في حال ورود رسالة نصية من المصرف لاستلام (بطاقة نخيل) لغرض استمرار استلامه الراتب في الوقت المحدد.

واكد المكتب الاعلامي للمصرف ان" المتقاعد غير ملزم بدفع اية عموله حين الاستلام وسيتم استقطاع العموله

لاحقا عند دفع الراتب والبالغه (١٠) عشرة الاف دينار".انتهى4

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