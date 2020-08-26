مع ارتفاع الدولار عالمياً.. أسعار المعدن الأصفر تسجل انخفاضاً 0.5%

2020/08/26 | 13:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تراجع الذهب، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع سعر صرف الدولار، فيما يترقب مستثمرون كلمة يُدلي بها جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي لاستقاء مؤشرات بشأن الاستراتيجية النقدية.

هذا ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1918.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينتش.



وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1925.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مقابل منافسيه، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، فيما تتركز الأنظار على كلمة يلقيها باول غدا الخميس، من المتوقع أن تقدم المزيد من الوضوح بشأن رؤية المركزي الأمريكي تجاه التضخم والسياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 26.33 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.4% إلى 922.99 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.6% إلى 2178.14 دولار.

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