الكاظمي معلقا على قمة عمان: ركزنا على خدمة شعوبنا وأمن المنطقة

2020/08/26 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قمة عمّان الثلاثية بأنها جسدت بوابة نحو المستقبل لخدمة مصالح الشعوب المشتركة كما أعرب عن أمله بان تحقق تطورا جديدا نحو التنمية والازدهار.

الكاظمي وفي تغريدة على تويتر، قال ان مشاركته في الاجتماع الثلاثي العراقي الأردني المصري، هو لقاء الأشقاء الذي ركز على خدمة شعوبنا العربية، وأضاف الكاظمي ان قمة عمان الثلاثية ركزت على تكريس روح الحوار والتفاهم والأمن في المنطقة.

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