"طباخ بوتين" يتوعد بتدمير نافالني إن لم "يسلم الروح"

2020/08/26 | 13:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد، بيفغيني بريغوجين، أحد المقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، بـ "تدمير" أليكس نافالني ما لم "يسلم الروح"، بينما يرقد المعارض في غيبوبة في برلين بعد تعرضه لتسميم محتمل.

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