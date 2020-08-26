مرفآ طرطوس وبيروت وسكة بغداد: تجارة شرق المتوسط إلى حضن

2020/08/26 | 13:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أياً كان سبب انفجار مرفأ بيروت، فإنه يأتي في وقت تبلورت فيه رؤية غربية وعربية لتغيير مسارات التجارة الشرق متوسطية، بحيث تتحول المرافئ السورية واللبنا...

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