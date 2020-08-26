بومبيو يبحث الاستقرار الإقليمي مع ولي عهد البحرين

2020/08/26 | 13:57 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (إلى اليسار) خلال اجتماع مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني في المنامة يوم الثلاثاء.صورة حصلت عليها رويترز من وكالة أنباء البحرين.دبي (رويترز) - بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاستقرار الإقليمي ووحدة الخليج مع ولي عهد البحرين يوم الأربعاء، ضمن جولة له في الشرق الأوسط بعد الاتفاق بين إسرائيل ودولة الإمارات على تطبيع العلاقات.وقال بومبيو لدى وصوله مساء يوم الثلاثاء إن من الضروري الاستفادة من زخم الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بشأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والذي تم الإعلان عنه في 13 أغسطس آب.تغطية صحفية ماهر شميطلي - إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين

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