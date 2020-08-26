السراي: زيارة الكاظمي لواشنطن فاشلة وتنصلت عن ملف الانسحاب العسكري

2020/08/26 | 13:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..عد رئيس المرصد العراقي للاعلام خالد السراي, الأربعاء , ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن فاشلة وقد تنصلت عن بحث موضوع الانسحاب الأمريكي من العراق, مبينا ان الكاظمي ذهب الى واشنطن وكأنه يتلقى تعليمات من الإدارة الامريكية.وقال السراي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اخل بالاتفاق الذي جرى بينه وبين زعماء الكتل السياسية بشان تقديم ملف الانسحاب الأمريكي من العراق خلال زيارته لواشنطن وبذلك فقد تنصل الكاظمي عن وعوده للقوى السياسية” .وأضاف ان “الزيارة لواشنطن كانت فاشلة بامتياز، فضلا عن انها كانت مجرد تلقي تعلمات الإدارة الامريكية ولم يكن الوفد ندا لدولة مقابلة لتحقيق ما يطلبه الشعب العراقي”.وأشار السراي الى ان “العقد مع جنرال اللكترك الامريكية هو تجديد لعقد فاسد اخر يضاف الى هذه الشركة التي منعت العراق من استمرار العمل مع شركة سيمنس الألمانية والتي الحقت ضررا كبيرا في مجال الطاقة خلال السنوات السابقة” .



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