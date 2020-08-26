عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية تصل من العراق الى لبنان

2020/08/26 | 14:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….وصلت طائرة النقل العسكرية (C130) التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية الى لبنان لنقل عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية.وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إنه ” بتوجيه من رئيس الوزراء ومتابعة وإشراف من وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش وتنسيق مع وزارة التجارة، وصلت الطائرة الى مطار بيروت لنقل مساعدات إنسانية […]

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