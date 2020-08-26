الداخلية تنفي إلغاء الاستثناءات الممنوحة للصحفيين

2020/08/26 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالتزامن مع استمرار الإجراءات الوقائية للحد من تفشي وباء كورونا، نفت وزارة الداخلية إلغاء الاستثناءات الممنوحة للصحفيين من حظر التجوال.

المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا أكد في تصريح عدم صدور أية تعليمات أو توجيهات من الداخلية أو قيادات العلميات بشأن تغيير الاستثناءات الممنوحة، مشيرا إلى أن أنباء إلغاء استثناءات الصحفيين غير صحيحة، وأن ما واجهه بعض الصحفيين هي تصرفات فردية من بعض السيطرات.

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