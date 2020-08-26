توضيح من الشرطة حول تفجير مركبة منظمة الصحة: العبوة تحمل ’علماً’!

2020/08/26 | 14:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اصدرت قيادة شرطة محافظة نينوى، قسم العلاقات والاعلام، الاربعاء، توضيحا حول العبوة الناسفة التي استهدفا عجلة تابعة للامم المتحدة.



واكدت الشرطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 آب 2020)، "انفجار عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الارهابية على جانب الطريق العام طريق ( موصل _ اربيل ) قرب قرية شاقولي التابعة لناحية برطلة شمال مدينة الموصل على احد العجلات التابعة لمنظمة الـ UN" واضافت ان "العبوة الناسفة مؤشر عليها علم بلون احمر تم جمعها وتأشيرها من قبل منظمات ازالة الالغام في بداية عمليات التحرير". ووتابعت، ان "سائق العجلة توقف على جانب الطريق العام ( على الجزء الترابي يمين الطريق ) وترجل من عجلته في هذه المنطقة المحرمة والمؤشرة مما ادى الى انفجار العبوة واصابة سائق العجلة الذي تم نقله من قبل زملائه الى المستشفى وكذلك اضرار في العجلة".

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