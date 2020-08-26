الصحة العالمية : ينبغي أن تكون الكماكمة جزءا من حياة الناس بالعراق .. ونحذر من الزيادة

2020/08/26 | 14:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق ان معدل الاصابات بفيروس كورونا المستجد بدأ بالارتفاع منذ ايام عيد الاضحى، مضيفا ان حياة الناس ينبغي ان يطرأ عليها تغيير وان تكون الكماكمة جزءا من حياة الاسرة ويجب ان يلتزم الجميع بالابتعاد عن الاماكن المزدحمة.وقال ادهم اسماعيل في مؤتمر صحفي عقده مع محافظة السليمانية […]

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