2020/08/26 | 14:33 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: توجهات رسمية من وزارة الدفاع والهيئة العامة لنادي القوة الجوية لانتخاب هيئة ادارية جديدة وابعاد كل من عمل بالادارات السابقة

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