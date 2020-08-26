تحذيرات من ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في بغداد

2020/08/26 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت دائرة صحة بغداد من ارتفاع معدل الاصابات بفيروس كورونا في الأيام المقبلة،

الدائرة دعت المواطنين إلى الأخذ بإجراءات السلامة الصحية بشكل جدي، حيث دعا المدير العام لدائرة صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، إلى تجنب التجمعات الجماهيرية في الأماكن المغلقة، والالتزام الذاتي بإرشادات الوقاية مثل ارتداء الكمامات، والتباعد المجتمعي، لافتاً إلى أن وحدات تعزيز الصحة في المراكز الصحية تتابع المواكب والحسينيات وتقوم بفحص المواطنين.

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