كورونا يجبر كنتاكي على تعلق شعار “تأكل صوابعك وراه”

2020/08/26 | 14:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أجبرت جائحة كورونا سلسلة مطاعم دجاج كنتاكي الشهيرة على إيقاف شعارها الإعلاني الشهير “تاكل صوابعك وراه” الذي تستخدمه منذ وقت طويل بشكل مؤقت.

وقالت السلسلة، في بيان، إن هذا الشعار لم يعد لائقا في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد، الذي جعل من النظافة الشخصية أولوية قصوى لوقف انتشار العدوى.

وفي عصر أصبحت فيه الكمامات وغسل اليدين هما القاعدة ومع توصيات مسؤولي الصحة بعدم ملامسة الوجه، قالت الشركة إن الشعار “لا يبدو مناسبا”، بحسب رويترز.

وأضافت كنتاكي، أن الشعار، الذي استخدمته السلسلة المملوكة لشركة يام براندز على نحو متقطع طوال 64 سنة، لن يُستخدم مؤقتا في الإعلانات على مستوى العالم اعتبارا من يوم الاثنين على أن يظهر مرة أخرى في الوقت المناسب.

ونشرت سلسلة المطاعم مقطع فيديو قصيرا عبر قناتها على يوتيوب، في بريطانيا وأيرلندا وفيه تظهر دلاء دجاج كنتاكي وقد طمست من عليها الكلمات “تاكل صوابعك وراه”، وينتهي الإعلان بعد ذلك بعبارة “ذلك الشعار الذي نقوله دائما؟ تجاهلوه..



في الوقت الحالي”.

كنتاكي تعتذر رسميا عن الإعلان “المسيء”

تأتي هذه الخطوة بعد أن سحبت السلسلة إعلانا لها في بريطانيا يستخدم الشعار ويظهر فيه أشخاص يلعقون أصابعهم وأصابع رفاقهم بعد تناول دجاج كنتاكي.

وقوبل الإعلان، الذي تم بثه في مارس الماضي، بانتقادات على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي على اعتبار أنه يروج لسلوك يمكن أن يزيد من فرصة الإصابة بمرض كوفيد-19.

وقالت رويترز إن هيئة معايير الإعلان في بريطانيا تلقت 150 شكوى على الأقل، حسبما ذكر موقع “ذا درام”.

والخطوة مثال جديد على شركة كبرى تحني رأسها أمام العاصفة وتعيد التفكير في أسماء العلامات التجارية والشعارات، بعد ردود فعل قوية على وسائل التواصل الاجتماعي تتهمها بأنها لا تبالي ومنفصلة عن معطيات الزمن.

وقالت كبيرة مسؤولي التسويق العالمي في كنتاكي، كاثرين تان-جيلسباي، في بيان “نجد أنفسنا في وضع فريد..



لدينا شعار شهير لا يتناسب تماما مع الأوضاع الحالية”.

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