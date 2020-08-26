الكاظمي: إبعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة

2020/08/26 | 14:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، ان إبعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية، وفيه مصلحة شعبنا.





وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 اب 20209)، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة المجلس هذا اليوم قال ان "إبعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية، وفيه مصلحة شعبنا"، موضحاً ان "التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون، وبالأخص في العلاقات الاقتصادية بما يضمن مصلحة العراق هو ما نسعى اليه في علاقاتنا مع الدول".

واضاف الكاظمي ان "على الوزراء اللقاء بنظرائهم في مصر والأردن، لتعزيز التعاون البيني".

واشار الى ان "التحديات كبيرة، ويجب أن ننجح، ولدينا الفرصة للسير بالبلد على الطريق الصحيح".

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