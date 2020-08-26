ان ار تي توجه رسالة الى الرأي العام

2020/08/26 | 14:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حملت قناة ان ار تي في رسالة مفتوحة للرأي العام، الاربعاء، حكومة اقليم كوردستان المسؤولية عن سلامة حياة مراسلها احمد زاخويي المختطف منذ 7 ايام والذي لايزال مصيره مجهولا.

وجاء في الرسالة التي وجهتها ان ار تي الى الرأي العام، اليوم (26 اب 2020)، ان "القوات الامنية اختطفت منذ اسبوع مراسل القناة احمد زاخويي، دون صدور امر قضائي، ولا يزال مصيره مجهولا حتى ساعة اعداد هذه الرسالة".

واشارت الرسالة الى انه وبحسب المعلومات المتوفرة لدى ان ار تي، فإن "القوات الامنية قامت بتعذيب عدد من المختطفين المعتقلين في دهوك وزاخو وهم في حالة صحية خطرة".

وقد اختطف مراسل ان ارتي احمد زاخويي ليلة الـ 19 على الـ 20 من شهر اب الجاري اثناء قيامه بأداء عمله الصحفي لتغطية التظاهرات في قضاء زاخو، فيما تمتنع القوات الامنية عن اعطاء اي معلومات بشأن مصيره.

وقد اعلنت قناة ان ار تي ان "حكومة اقليم كوردستان تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الصحفي احمد زاخويي، وتطالب بالكشف عن مصيره واطلاق سراحه فورا، واعادة فتح مكاتب ان ار تي في محافظتي اربيل ودهوك، بعد اغلاقها دون صدور امر قضائي منذ نحو اسبوع.

كما وتطالب ان ار تي من جميع منظمات حقوق الانسنان المحلية والدولية المختصة بحرية التعبير اتخاذ موقف واضح ازاء هذه الانتهاكات الصارخة من قبل السلطات ضد الصحفيين في اقليم كوردستان، وان من المؤسف عدم صدور موقف واضح من برلمان كوردستان والادعاء العام تجاه هذه الانتهاكات، وكأن هذه الاحداث لا تحصل داخل اقليم كوردستان.

ا.ح

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