2020/08/26 | 14:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 19 دقیقة

265 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت قيادة شرطة محافظة نينوى، الأربعاء، انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق السريع بين الموصل اربيل قرب قرية شاقولي التابعة لناحية برطلة، حيث استهدفت سيارة تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وذكرت القيادة في تنويه صادر عنها اليوم، 26 آب 2020، ان انفجار العبوة الناسفة على سيارة تابعة للمنظمة الدولية لم يسفر عن أي اصابات سوى اضرار مادية لحقت بالعجلة التي كانوا يستقلوها، حيث أفادت بأن "عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الارهابية على جانب الطريق العام طريق ( موصل _ اربيل ) قرب قرية شاقولي التابعة لناحية برطلة شمال مدينة الموصل، انفجرت على احد العجلات التابعة لمنظمة الـ UN".

وأضاف البيان، أن "العبوة الناسفة مؤشر عليها علم بلون احمر تم جمعها وتأشيرها من قبل منظمات إزالة الالغام في بداية عمليات التحرير وان سائق العجلة توقف على جانب الطريق العام ( على الجزء الترابي يمين الطريق ) وترجل من عجلته في هذه المنطقة المحرمة والمؤشرة مما ادى الى انفجار العبوة واصابة سائق العجلة الذي تم نقله من قبل زملائه الى المستشفى وكذلك اضرار في العجلة عليه اقتضى التنويه".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة نينوى توضح بشأن انفجار عبوة ناسفة على سيارة تابعة لمنظمة دولية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة نينوى توضح بشأن انفجار عبوة ناسفة على سيارة تابعة لمنظمة دولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).