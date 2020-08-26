الجمعية العمومية للجنة الاولمبية تعقد اجتماعها الاستثنائي للتصويت على النظام الاساسي

2020/08/26 | 14:43 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – اللجنة الإعلامية عقدت الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية الاربعاء اجتماعها الاستثنائي للتصويت على النظام الأساسي للجنة بحضور وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال و رئيس لجنة الشباب و الرياضة في مجلس النواب النائب عباس عليوي و نقيب الصحفيين العراقيين و العرب مؤيد اللامي فضلاً عن وسائل الاعلام .أساس جديد و بارك

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