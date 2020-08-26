مصرف الرشيد يوجه دعوة للمتقاعدين

2020/08/26 | 14:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه مصرف الرشيد اليوم الأربعاء المتقاعدين بمراجعة أقرب مركز اصدار في حال ورود رسالة نصية من المصرف لاستلام (بطاقة نخيل) لغرض استمرار استلامه الراتب في الوقت المحدد.وأكد المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان "المتقاعد غير ملزم بدفع أية عمولة حين الاستلام وسيتم استقطاع العمولة لاحقا عند رفع الراتب والبالغة عشرة الاف دينار".عمار المسعودي شارك إذا أردت

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