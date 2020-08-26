الكاظمي: إبعاد العراق عن سياسة المحاور هو منهج الحكومة والتحديات كبيرة

2020/08/26 | 14:43 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، ان التحديات التي تواجه الحكومة كبيرة وبإمكاننا السير بالبلد للطريق الصحيح.





وذكر الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء إن "إبعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية، وفيه مصلحة شعبنا".

وأوضح ان "التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون، وبالأخص في العلاقات الاقتصادية بما يضمن مصلحة العراق هو ما نسعى اليه في علاقاتنا مع الدول".

واكد انه "على الوزراء اللقاء بنظرائهم في مصر والأردن، لتعزيز التعاون البيني"، مبيناً ان "التحديات كبيرة، ويجب أن ننجح، ولدينا الفرصة للسير بالبلد على الطريق الصحيح".

محمد المرسومي

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