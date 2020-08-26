الكاظمي: ابعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة

2020/08/26 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، الأربعاء (26 آب 2020)، إن إبعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية، وفيه مصلحة شعبنا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون، وبالأخص في العلاقات الاقتصادية بما يضمن مصلحة العراق هو ما نسعى اليه في علاقاتنا مع الدول وأن إبعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية".

وأضاف، أن "على الوزراء اللقاء بنظرائهم في مصر والأردن، لتعزيز التعاون البيني، مبينا أن التحديات كبيرة، ويجب أن ننجح، ولدينا الفرصة للسير بالبلد إلى الطريق الصحيح".

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