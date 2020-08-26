2020/08/26 | 14:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرحددت وزارة الصحة، سبب ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا بين المصابين في العراق.

وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي في تصريحات تابعها "ألترا عراق"، إن "زيادة معدلات الشفاء جاءت من خلال تطور الخدمات العلاجية في المستشفيات، من حيث توفر الأوكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي، فضلًا عن توفر جميع الأدوية التي يحتاجها المريض".

وأضاف أن "توفير الخدمات العلاجية أدى إلى تحسن كبير في نسب الشفاء، مما سيؤثر إيجابًا على مسار الوباء في العراق".

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة العراقية تعلّق على العلاج الذي أعلن عنه ترامب بشأن كورونا

الصحة تتوقف عن تقديم تفاصيل الموقف الوبائي للجائحة في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تتحدث عن تغييرات إيجابية ستطرأ على مسار فيروس كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تتحدث عن تغييرات إيجابية ستطرأ على مسار فيروس كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).