رايتس ووتش تدعو الحكومة العراقية إلى نشر النتائج الأولية للتحقيقات بقتل المتظاهرين

2020/08/26 | 14:46 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، الحكومة العراقية إلى نشر النتائج الأولية للتحقيقات بقتل المتظاهرين "علناً"، مؤكدة ضرورة أن تتضمن تفاصيل النتائج، الأحكام والعقوبات الصادرة والمنفَّذة، وأي إجراءات "تأديبية" أخرى متخذة.

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